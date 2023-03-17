Роспотребнадзор отреагировал на вспышку неизвестной болезни в Танзании

В Роспотребнадзоре прокомментировали обнаруженное на северо-западе Танзании неизвестное инфекционное заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Заболевшие жалуются на лихорадку, рвоту, кровотечения. Специалисты также диагностируют признаки печеночной недостаточности. От больных взяты образцы биологического материала для исследования", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В пресс-службе заявили, что на данный момент недостаточно информации, чтобы установить причину заболевания. Однако указанные симптомы напоминают некоторые инфекции: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, болезнь, вызванную вирусом Эбола, которые наблюдались в соседней Уганде в 2022 году.

В России случаев с аналогичной симптоматикой зафиксировано не было. На данный момент Роспотребнадзор проводит контроль прибывающих лиц на всех пунктах пропуска. Как отметили в ведомстве, в России нет опасности распространения данного заболевания.