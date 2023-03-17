В Танзании фиксируют вспышку неизвестного заболевания

На северо-западе Танзании, в районе Кагера вследствие заражения неизвестной болезнью скончались пять человек, сообщает британская газета Daily Mail.
На сегодняшний день в указанном районе зарегистрировано уже семь случаев загадочной болезни. Инфицированные столкнулись с лихорадкой, рвотой, головной болью, носовым кровотечением и ощущением усталости.
Правительство Танзании направило группу быстрого реагирования в северо-западный регион Кагера, граничащий с Угандой, для расследования «инфекционного заболевания», говорится в заявлении главного врача страны Тумаини Нагу.
У пациентов и умерших были взяты образцы для определения источника и типа заболевания.
Жителей региона призвали сохранять самообладание и не контактировать с инфицированными.
Напомним, в июле 2022 года в Танзании была зафиксирована вспышка лептоспироза или «крысиной лихорадки», в результате которой погибли три человека в юго-восточном регионе Линди. Симптомы этого заболевания похожи на то, что предстоит исследовать сейчас.
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