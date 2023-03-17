Три вопроса доктору о температуре на фоне стресса

Многие люди замечают, что им становится жарко без объективных причин - на фоне стресса повышается температура тела. Такое состояние называют термоневрозом. О том, что такое психогенная температура, к какому врачу с ней обращаться и как ее предотвратить "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Тимощенко.
Термоневроз – или «психогенная температура» – это состояние, при котором отмечается повышение температуры, не связанной с наличием воспалительного или инфекционного процесса в организме. Как правило, при подобном состоянии температура тела остается на уровне субфебрильной, порядка 37-37,5 градусов.
Повышение температуры - достаточно непростая задача для врача-терапевта, ведь за этим состоянием могут скрываться как инфекционные, так и воспалительные процессы.
Для этого, по словам терапевта, необходимо проводить профилактику развития психоэмоциональных и физических перегрузок:
Соблюдайте режим сна и бодрствования (сон необходим не менее 7-9 часов);
Дозированные физические нагрузки (ходьба, упражнения, способствующие расслаблению и релаксации);
Массажные техники (расслабляющий массаж);
Цифровая гигиена (ограничение использования гаджетов в течение дня, обязательный отказ от гаджетов непосредственно за 1-2 часа до сна);
Психотерапия совместно с врачом-специалистом;
Восполнение дефицитов витаминов или микроэлементов;
Правильное питание, обогащение рациона источниками витаминов и микроэлементов.