Три вопроса доктору о температуре на фоне стресса

Многие люди замечают, что им становится жарко без объективных причин - на фоне стресса повышается температура тела. Такое состояние называют термоневрозом. О том, что такое психогенная температура, к какому врачу с ней обращаться и как ее предотвратить "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Тимощенко.

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Что нужно знать про термоневроз

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Термоневроз – или «психогенная температура» – это состояние, при котором отмечается повышение температуры, не связанной с наличием воспалительного или инфекционного процесса в организме. Как правило, при подобном состоянии температура тела остается на уровне субфебрильной, порядка 37-37,5 градусов.

Состояние термоневроза может отмечаться у пациентов с лабильной нервной системой, на фоне хронического стресса и избыточных психо-эмоциональных или физических нагрузок.



Помимо повышения температуры тела, для термоневроза могут быть характерны такие симптомы как головная боль, слабость, утомляемость, головокружение, чувство жара, одышка. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

К какому врачу обращаться

Повышение температуры - достаточно непростая задача для врача-терапевта, ведь за этим состоянием могут скрываться как инфекционные, так и воспалительные процессы.

Любой эпизод длительной температуры тела как после перенесенного ОРВИ, так и вне связи с прошедшим заболеванием – требует в первую очередь осмотра врача-терапевта для оценки состояния и необходимости обследования.



Помимо инфекции или воспаления, повышение температуры тела может отмечаться при гиперфункции щитовидной железы с избыточным выделением гормонов в кровоток. Лишь в том случае, когда тревожные симптомы исключены, врач может предположить развитие термоневроза и рекомендовать консультацию психотерапевта. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Как избежать развития термоневроза

Для этого, по словам терапевта, необходимо проводить профилактику развития психоэмоциональных и физических перегрузок:

Соблюдайте режим сна и бодрствования (сон необходим не менее 7-9 часов);

Дозированные физические нагрузки (ходьба, упражнения, способствующие расслаблению и релаксации);

Массажные техники (расслабляющий массаж);

Цифровая гигиена (ограничение использования гаджетов в течение дня, обязательный отказ от гаджетов непосредственно за 1-2 часа до сна);

Психотерапия совместно с врачом-специалистом;

Восполнение дефицитов витаминов или микроэлементов;