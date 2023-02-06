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1 час назад

Как измерить температуру без градусника: 3 лайфхака

Мира Маркина

Подчас болезнь настигает в самый неподходящий момент, когда градусника нет под рукой. Однако это не значит, что без него вам не удастся измерить температуру. Подробнее о нескольких лайфхаках, которые помогут это сделать – в материале "Рамблера".

Как измерить температуру без градусника: три лайфхака
Фото: unsplash.comunsplash.com

Прикоснитесь ко лбу

При лихорадке лоб становится горячим. Однако не пытайтесь измерить таким образом температуру самостоятельно: ваши руки также могут быть горячими, поэтому вы не почувствуете жар лба. Попросите другого человека потрогать ваш лоб тыльной стороной ладони. Перед этим убедитесь, что в помещении не слишком жарко и не слишком холодно. Если рука слишком холодная, лоб покажется горячим даже при отсутствии температуры.

Взгляните на цвет лица

О повышенной температуре тела свидетельствуют покрасневшие щеки. При этом оценивать цвет лица можно только, если человек находится в спокойном состоянии. При активном движении и во время занятий спортом лицо может покраснеть, но зачастую это не связано с повышенной температурой.

Три вопроса доктору о субфебрильной температуре

Измерьте пульс

У здорового взрослого человека или подростка старше 10 лет частота сердечных сокращений варьируется в районе 60-100 ударов в минуту. У дошкольников нормальный пульс не превышает 120 ударов, у детей в возрасте от года до двух – 130, у младенцев до года – 160.

Согласно исследованиям, во время лихорадки сердце бьется значительно быстрее. Каждые 8-10 сердцебиений сверх нормы говорят о том, что температура тела повысилась на один градус.

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