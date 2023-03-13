В России выявлены новые случаи лихорадки Денге

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о трех новых случаях заболевания россиян тропической лихорадкой Денге. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале медика.
Сообщается, что среди новых заболевших – годовалый ребенок. Всего в регионе с начала 2023 года было выявлено пять случаев лихорадки. Все инфицированные вернулись из разных регионов Таиланда.
По словам Горяева, предотвратить заболевание можно было, соблюдая простые меры безопасности. В частности, используя репелленты.
«Важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять», — подчеркнул Горяев.
В сообщении не уточняется, какой формой лихорадки заразились туристы, а также их текущее состояние.
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