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1 час назад

В Красноярском крае выявлены новые случаи лихорадки Денге

Мира Маркина

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о трех новых случаях заболевания россиян тропической лихорадкой Денге. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале медика.

В России выявлены новые случаи лихорадки Денге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что среди новых заболевших – годовалый ребенок. Всего в регионе с начала 2023 года было выявлено пять случаев лихорадки. Все инфицированные вернулись из разных регионов Таиланда.

Два случая тропической лихорадки зарегистрировано в России

По словам Горяева, предотвратить заболевание можно было, соблюдая простые меры безопасности. В частности, используя репелленты.

«Важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять», — подчеркнул Горяев.

В сообщении не уточняется, какой формой лихорадки заразились туристы, а также их текущее состояние.

Ранее «Рамблер» писал, можно ли улучшить иммунитет, отказавшись от соцсетей.

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