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1 час назад

Два случая лихорадки денге зарегистрировано в Красноярском крае

Мира Маркина

Две жительницы Красноярского края вернулись из Азии, инфицированными вирусом лихорадки денге. Соответствующую новость сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Два случая тропической лихорадки зарегистрировано в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что заболевшие женщины путешествовали по Таиланду (были в Паттайе и на Пхукете). Поэтому случаи лихорадки охарактеризованы, как завозные. Сообщается, что ситуация контролируется специалистами Роспотребнадзора.

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Напомним, лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, распространенное в тропических и субтропических регионах. Вирус передается через укус комара.

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