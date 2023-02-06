Два случая тропической лихорадки зарегистрировано в России

Две жительницы Красноярского края вернулись из Азии, инфицированными вирусом лихорадки денге. Соответствующую новость сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что заболевшие женщины путешествовали по Таиланду (были в Паттайе и на Пхукете). Поэтому случаи лихорадки охарактеризованы, как завозные. Сообщается, что ситуация контролируется специалистами Роспотребнадзора.
Напомним, лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, распространенное в тропических и субтропических регионах. Вирус передается через укус комара.
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