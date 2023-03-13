Правда ли, что отказ от соцсетей улучшает иммунитет

Соцсети – та вещь, без которой не обходится жизнь большинства современных людей. Еще 30 лет назад мы и представить не могли, как новые технологии изменят нашу жизнь. Однако, если одни используют соцсети во благо, то других они, напротив, разрушают.

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Не так давно ученые установили, что отказ от социальных сетей может поспособствовать более крепкому иммунитету. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Великобритании провели исследование в ходе которого установили, что у людей, которые проводят минимум времени в социальных сетях, улучшаются здоровье, сон и иммунитет. Вдобавок к этому у них снижаются симптомы депрессии и уходит чувство одиночества.

В исследовании поучаствовали 50 студентов в возрасте от 20 до 25 лет. На протяжении трех месяцев испытуемые заполняли анкеты о своем здоровье и психологическом состоянии, а также предоставляли отчеты о пользовании социальными сетями.

Подопытные были разделены на три группы: одни пользовались соцсетями в обычном режиме, другим пришлось сократить пользование на 15 минут в день, а третьи сделали то же самое, но при этом посвящали освободившееся время другим вещам.

В ходе работы эксперты установили, что у тех, кто меньше пользовался соцсетями, в среднем иммунитет улучшился на 15%, качество сна на 50%, а симптомы депрессии уменьшились на 30%.