Правда ли, что отказ от соцсетей улучшает иммунитет

Соцсети – та вещь, без которой не обходится жизнь большинства современных людей. Еще 30 лет назад мы и представить не могли, как новые технологии изменят нашу жизнь. Однако, если одни используют соцсети во благо, то других они, напротив, разрушают.
Не так давно ученые установили, что отказ от социальных сетей может поспособствовать более крепкому иммунитету. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Ученые из Великобритании провели исследование в ходе которого установили, что у людей, которые проводят минимум времени в социальных сетях, улучшаются здоровье, сон и иммунитет. Вдобавок к этому у них снижаются симптомы депрессии и уходит чувство одиночества.
В исследовании поучаствовали 50 студентов в возрасте от 20 до 25 лет. На протяжении трех месяцев испытуемые заполняли анкеты о своем здоровье и психологическом состоянии, а также предоставляли отчеты о пользовании социальными сетями.
Подопытные были разделены на три группы: одни пользовались соцсетями в обычном режиме, другим пришлось сократить пользование на 15 минут в день, а третьи сделали то же самое, но при этом посвящали освободившееся время другим вещам.
В ходе работы эксперты установили, что у тех, кто меньше пользовался соцсетями, в среднем иммунитет улучшился на 15%, качество сна на 50%, а симптомы депрессии уменьшились на 30%.