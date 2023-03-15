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2 часа назад

Глава Чувашии подтвердил заражения сибирской язвой в регионе

Мария Каткова

В Чувашии выявлены два случая заражения сибирской язвой. Об этом сообщили в Минздраве республики. Позднее глава Чувашии Олег Николаев подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

Он заявил, что все заболевшие госпитализированы и проходят необходимое лечение. Николаев также отметил, что жизни жителей республики ничего не угрожает.

"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение"

Также он отметил, что региональные ведомства проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции.

Сибирская язва: что это такое и можно ли ей заболеть

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как общаться с психически нездоровыми весной.

Новости,Видео,Олег Николаев,
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