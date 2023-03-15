В Чувашии выявлены два случая заражения сибирской язвой. Об этом сообщили в Минздраве республики. Позднее глава Чувашии Олег Николаев подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.
Он заявил, что все заболевшие госпитализированы и проходят необходимое лечение. Николаев также отметил, что жизни жителей республики ничего не угрожает.
"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение"
Также он отметил, что региональные ведомства проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции.
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