В Чувашии выявлены два случая заражения сибирской язвой. Об этом сообщили в Минздраве республики. Позднее глава Чувашии Олег Николаев подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

Он заявил, что все заболевшие госпитализированы и проходят необходимое лечение. Николаев также отметил, что жизни жителей республики ничего не угрожает.

"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение"

Также он отметил, что региональные ведомства проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции.