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1 час назад

Сибирская язва: что это такое и можно ли ей заболеть

Анна Шутова
Денис Прокофьевэксперт

Сибирской язвой называют острую инфекционную болезнь, вызванную бактерией Bacillus anthracis. Сибирской ее назвали в дореволюционной России из-за того, что преимущественно она распространялась именно в этом регионе. В остальном мире инфекция имеет название anthrax. Что это за заболевание, какие у него симптомы и как можно им заразиться? Рассказал "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев.

Сибирская язва: что это такое и можно ли ей заболеть
Фото: Кадр из сериала "Горячая зона: Сибирская язва"Кадр из сериала "Горячая зона: Сибирская язва"
Сибирская язва бывает трех форм: кишечная, кожная и легочная. Когда говорят о массовом заражении, подразумевают именно легочную форму сибирской язвы. Резервуаром сибирской язвы и ее возбудителем являются больные домашние животные: крупный, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи. У животных болезнь протекает в виде молниеносного сепсиса и заканчивается гибелью буквально в течение 2-3 дней. Дальше животное заражает почву, на которой оно находилось. При этом жизнеспособные споры могут сохраняться в земле достаточно длительное время.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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По словам медика, зараженные люди не представляют эпидемиологической опасности. Заражение происходит при контакте с инфицированными животными. Болезнь зачастую проникает через микротравмы. При употреблении мяса больных животных, которое не прошло термическую обработку, возможен также пищевой путь заражения. Помимо контактного пути передачи, есть возможность заразиться при работе с животноводческим сырьем.

Клиническая картина будет зависеть от формы сибирской язвы. Инкубационный период заболевания – от 2-х до 14-ти суток. При генерализованной форме наблюдается молниеносное развитие: от нескольких часов до восьми суток.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

При кожной форме в месте внедрения возбудителя появляется красноватое или синеватое пятнышко, которое через несколько часов приобретает форму папулы. Затем переходит в форму пузырька, который заполнен серозным геморрагическим содержимым. Дальше идет молниеносное развитие, возникает жжение, зуд, и при расчесывании появляется язвочка. Таких язв может быть много.

При легочной форме формируются такие симптомы, как:
  • удушье,
  • боль в грудной клетке,
  • кашель с пенистой кровянистой мокротой,
  • дыхательная недостаточность.

Самое плохое, по словам врача, что при этой форме начинается развитие плеврита. У таких больных смерть может наступить в течение 2-3 дней из-за дыхательной недостаточности.

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При кишечном варианте формируются режущие боли, кровавая рвота, частый жидкий стул, перитонит. Для таких пациентов прогноз крайне неблагоприятный, считает медик.

Больные с установленным диагнозом или подозрением на сибирскую язву подлежат немедленной госпитализации. Их изолируют в бокс или в отдельные палаты. Дальше идет антибиотикотерапия. Больной считается здоровым, после того, как после исследования он получает двукратный отрицательный результат, и возбудитель в его организме не выявляется. Основная профилактика распространения инфекции – ветеринарный контроль за животными, их вакцинация, профилактика лиц, которые входят в группу риска посредством вакцины.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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