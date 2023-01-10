Сибирская язва: что это такое и можно ли ей заболеть

Сибирской язвой называют острую инфекционную болезнь, вызванную бактерией Bacillus anthracis. Сибирской ее назвали в дореволюционной России из-за того, что преимущественно она распространялась именно в этом регионе. В остальном мире инфекция имеет название anthrax. Что это за заболевание, какие у него симптомы и как можно им заразиться? Рассказал "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам медика, зараженные люди не представляют эпидемиологической опасности. Заражение происходит при контакте с инфицированными животными. Болезнь зачастую проникает через микротравмы. При употреблении мяса больных животных, которое не прошло термическую обработку, возможен также пищевой путь заражения. Помимо контактного пути передачи, есть возможность заразиться при работе с животноводческим сырьем.
При кожной форме в месте внедрения возбудителя появляется красноватое или синеватое пятнышко, которое через несколько часов приобретает форму папулы. Затем переходит в форму пузырька, который заполнен серозным геморрагическим содержимым. Дальше идет молниеносное развитие, возникает жжение, зуд, и при расчесывании появляется язвочка. Таких язв может быть много.
Самое плохое, по словам врача, что при этой форме начинается развитие плеврита. У таких больных смерть может наступить в течение 2-3 дней из-за дыхательной недостаточности.
При кишечном варианте формируются режущие боли, кровавая рвота, частый жидкий стул, перитонит. Для таких пациентов прогноз крайне неблагоприятный, считает медик.