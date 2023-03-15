Психиатр и психолог Евгений Фомин рассказал, что весной у некоторых людей обостряются психические заболевания. В связи с этим нужно знать, как правильно вести себя с ними. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По словам эксперта, весной обостряются не только психические заболевания, но и тревожные расстройства, а также галлюцинации.

Фомин пояснил, что большинство людей, которые страдают расстройствами такого характера, не опасны для людей. Например окружающие могут не заметить человека с депрессией или тревожным расстройством. Гораздо опаснее будут люди, которые видят галлюцинации или имеют бредовые мысли.

Психиатр отметил, что если вы общаетесь с человеком с психическим расстройством, поддержите его и скажите, что все будет хорошо. Однако если он кажется вам опасным или агрессивным, то разговор лучше прекратить. Во время разговора стоит избегать определенных действий. Так, не стоит активно жестикулировать, повышать тон голоса и поворачиваться спиной к человеку.

"Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении", – отметил врач.