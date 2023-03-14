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3 часа назад

Психиатр Менделевич объяснил, кто может столкнуться с весенним обострением

Мира Маркина

Весеннее обострение чаще всего упоминается в шуточном контексте. Однако, по словам психиатра Владимира Менделевича, это не шутка, а реальное обстоятельство, влияющее на здоровье людей. Подробнее о нем медик рассказал НСН.

Весенним обострением можно назвать проявление расстройств психики, связанное с биологическими факторами. Когда имеет место генетика, то заболевание протекает с некоторой закономерностью.

«Например, самое плохое самочувствие у человека в ранние утренние часы, а к вечеру он чувствует себя лучше. Это же касается и сезонных периодов», – дополнил мысль эксперт.

Весеннее и осеннее обострение влияет на пациентов с шизофренией, а также биполярным аффективным расстройством.

Если такой диагноз установлен, лечащий врач может помочь пациенту скорректировать сдерживающую терапию во избежание негативных последствий (вплоть до госпитализации).

Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии

Смену настроения вслед за переменчивостью погоды могут ощутить и психически здоровые люди, заключил эксперт.

Ранее «Рамблер» писал, о каких болезнях говорят разные виды головной боли.

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