Весеннее обострение чаще всего упоминается в шуточном контексте. Однако, по словам психиатра Владимира Менделевича, это не шутка, а реальное обстоятельство, влияющее на здоровье людей. Подробнее о нем медик рассказал НСН.

Весенним обострением можно назвать проявление расстройств психики, связанное с биологическими факторами. Когда имеет место генетика, то заболевание протекает с некоторой закономерностью.

«Например, самое плохое самочувствие у человека в ранние утренние часы, а к вечеру он чувствует себя лучше. Это же касается и сезонных периодов», – дополнил мысль эксперт.

Весеннее и осеннее обострение влияет на пациентов с шизофренией, а также биполярным аффективным расстройством.

Если такой диагноз установлен, лечащий врач может помочь пациенту скорректировать сдерживающую терапию во избежание негативных последствий (вплоть до госпитализации).

Смену настроения вслед за переменчивостью погоды могут ощутить и психически здоровые люди, заключил эксперт.

Ранее «Рамблер» писал, о каких болезнях говорят разные виды головной боли.