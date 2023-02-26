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1 час назад

Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

К сожалению, аллергия на цветения – очень распространенная история. Все больше людей подвержены воспалительным процессам по самым разным причинам.

Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии
Фото: UnsplashUnsplash

Аллергия довольно сильно сказывается на качестве жизни аллергиков в моменты обострений, потому особенно важно знать, как подготовить свой организму к сезону аллергии заранее.

"Рамблер" спросил у врача общей практики Дениса Прокофьева, какие действия можно предпринять, чтобы снизить риски сильных обострений весенней аллергии.

Основная задача при борьбе с аллергией — уменьшить ее воздействие на организм. Это касается и пищевой аллергии, и аллергии на цветение. Поэтому первое правило — взять отпуск и уехать из региона, где начинается цветение, конечно, если есть такая возможность.

Второе по важности, как утверждает специалист, — иммунотерапия.

Иммунотерапия – это методика, позволяющая привыкнуть к аллергену, используя аллерген в минимальных дозировках. Третье — профилактический прием антигистаминных препаратов. Это позволяет бороться с провоцирующим фактором с первых дней его появления.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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Самое важное — помнить, что аллергия похожа на мини-воспаление, потому не предпринимать никаких действий в отношении аллергии нельзя.

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