Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии

К сожалению, аллергия на цветения – очень распространенная история. Все больше людей подвержены воспалительным процессам по самым разным причинам.
Аллергия довольно сильно сказывается на качестве жизни аллергиков в моменты обострений, потому особенно важно знать, как подготовить свой организму к сезону аллергии заранее.
"Рамблер" спросил у врача общей практики Дениса Прокофьева, какие действия можно предпринять, чтобы снизить риски сильных обострений весенней аллергии.
Основная задача при борьбе с аллергией — уменьшить ее воздействие на организм. Это касается и пищевой аллергии, и аллергии на цветение. Поэтому первое правило — взять отпуск и уехать из региона, где начинается цветение, конечно, если есть такая возможность.
Второе по важности, как утверждает специалист, — иммунотерапия.
Самое важное — помнить, что аллергия похожа на мини-воспаление, потому не предпринимать никаких действий в отношении аллергии нельзя.