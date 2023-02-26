Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии

К сожалению, аллергия на цветения – очень распространенная история. Все больше людей подвержены воспалительным процессам по самым разным причинам.

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Аллергия довольно сильно сказывается на качестве жизни аллергиков в моменты обострений, потому особенно важно знать, как подготовить свой организму к сезону аллергии заранее.

"Рамблер" спросил у врача общей практики Дениса Прокофьева, какие действия можно предпринять, чтобы снизить риски сильных обострений весенней аллергии.

Основная задача при борьбе с аллергией — уменьшить ее воздействие на организм. Это касается и пищевой аллергии, и аллергии на цветение. Поэтому первое правило — взять отпуск и уехать из региона, где начинается цветение, конечно, если есть такая возможность.

Второе по важности, как утверждает специалист, — иммунотерапия.

Иммунотерапия – это методика, позволяющая привыкнуть к аллергену, используя аллерген в минимальных дозировках. Третье — профилактический прием антигистаминных препаратов. Это позволяет бороться с провоцирующим фактором с первых дней его появления.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог