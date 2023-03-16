Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог Водолазкая назвала самый полезный хлеб для здоровья

Мира Маркина

Эндокринолог Ангелина Водолазкая в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о самом полезном хлебе для здоровья.

По словам медика, больше всего полезных веществ содержится в цельнозерновом хлебе. Нутрицевтической ценностью обладает само зерно, из которого изготавливают хлеб.

Эксперт посоветовала обратить внимание на хлеб, в составе которого имеются: мука грубого помола, соль, вода, а также необработанные зерна льна или чиа.

"Это витамины, аминокислоты, различные виды углеводов, в том числе пищевые волокна, которые необходимы и будут полезны для микробиоты и ряда биохимических процессов", – пояснила медик.

А вот обычным черным или белым хлебом эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять, поскольку в этих продуктах содержатся технологические примеси, ароматизаторы и сахар.

Диетолог Белева раскрыла самые полезные продукты при ожирении печени

Для поддержания здоровья медик посоветовала обратить внимание на хлебцы со здоровым составом. У таких хлебцев низкий гликемический индекс, и благодаря обилию пищевых волокон они помогают контролировать вес.

Ранее "Рамблер" рассказывал о вредных привычках, которые могут быть полезны в умеренных количествах.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий