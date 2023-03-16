Эндокринолог Ангелина Водолазкая в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о самом полезном хлебе для здоровья.

По словам медика, больше всего полезных веществ содержится в цельнозерновом хлебе. Нутрицевтической ценностью обладает само зерно, из которого изготавливают хлеб.

Эксперт посоветовала обратить внимание на хлеб, в составе которого имеются: мука грубого помола, соль, вода, а также необработанные зерна льна или чиа.

"Это витамины, аминокислоты, различные виды углеводов, в том числе пищевые волокна, которые необходимы и будут полезны для микробиоты и ряда биохимических процессов", – пояснила медик.

А вот обычным черным или белым хлебом эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять, поскольку в этих продуктах содержатся технологические примеси, ароматизаторы и сахар.

Для поддержания здоровья медик посоветовала обратить внимание на хлебцы со здоровым составом. У таких хлебцев низкий гликемический индекс, и благодаря обилию пищевых волокон они помогают контролировать вес.