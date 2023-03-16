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40 минут назад

Сомнолог Бузунов рассказал, опасен ли алкоголь перед сном

Мира Маркина

Сомнолог Роман Бузунов в беседе с "ФедералПресс" рассказал, опасно ли употреблять спиртное на ночь.

По словам медика, существует немало исследований, которые говорят о том, что любое количество спиртного пагубно сказывается на здоровье. Однако эксперт также отметил, что алкоголь в небольших дозах является "хорошим транквилизатором":

"В нашей жизни много стресса, поэтому здоровому человеку разрешено до 30 миллилитров чистого спирта в день", – пояснил медик.

Как отметил сомнолог, не столь важно, какой именно алкоголь употребил человек, главное, сколько в напитке содержалось чистого спирта. Кроме того, врач обратил внимание на то, что алкоголь должен быть качественным.

Эксперт подчеркнул: если человек употребляет небольшую дозу спиртного дважды в день для того, чтобы заснуть, это не грозит алкоголизмом.

Нарколог Поликарпов объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки

Однако если выпить больше 30 мл чистого спирта, то велика вероятность проснуться посреди ночи.

Ранее "Рамблер" рассказывал про лечение алкоголизма.

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