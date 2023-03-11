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48 минут назад

Нарколог Поликарпов объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки

Мира Маркина

Алкоголь опасно совмещать не только с лекарствами, но и с некоторыми продуктами. Об этом нарколог-психиатр Александр Поликарпов рассказал "Спорт-Экспресс".

Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки
Фото: PxherePxhere

В первую очередь, спиртные напитки нельзя совмещать с лекарствами: среди них антибиотики и обезболивающие. Однако, отмечает врач, стоит быть осторожными и с цитрусовыми соками. Они не только усилят опьянение, но и могут стать причиной аллергии.

Помимо этого, не стоит дополнять алкоголь сигаретами. Они тоже негативно повлияют на степень опьянения.

Три вопроса доктору про лечение алкоголизма

Утром после застолья со спиртными напитками Александр Поликарпов не рекомендует пить кофе, а также посещать баню, сауну или принимать горячую ванну. Если из-за этих ритуалов поднимется артериальное давление, вред для организма будет в два раза сильнее.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему не стоит есть конфеты с алкоголем.

Новости,Александр Поликарпов,
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