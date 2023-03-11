Нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки

Алкоголь опасно совмещать не только с лекарствами, но и с некоторыми продуктами. Об этом нарколог-психиатр Александр Поликарпов рассказал "Спорт-Экспресс".

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В первую очередь, спиртные напитки нельзя совмещать с лекарствами: среди них антибиотики и обезболивающие. Однако, отмечает врач, стоит быть осторожными и с цитрусовыми соками. Они не только усилят опьянение, но и могут стать причиной аллергии.

Помимо этого, не стоит дополнять алкоголь сигаретами. Они тоже негативно повлияют на степень опьянения.

Утром после застолья со спиртными напитками Александр Поликарпов не рекомендует пить кофе, а также посещать баню, сауну или принимать горячую ванну. Если из-за этих ритуалов поднимется артериальное давление, вред для организма будет в два раза сильнее.