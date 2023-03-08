"Двойной удар": нарколог предостерег от конфет с алкоголем

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с радио Sputnik предостерег от употребления конфет с алкоголем.

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Медик посоветовал отказаться от таких сладостей. По словам Шурова, такое лакомство станет "двойным ударом по дофаминовой системе" – виной тому этанол и быстрые сахара. Шуров подчеркнул, что опьянеть от таких конфет едва ли возможно:

"Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови".

Кроме того, врач посоветовал не дарить конфеты с алкоголем людям, у которых были или имеются проблемы со спиртным. Медик отметил, что даже минимальная доза может спровоцировать человека на дальнейший прием алкоголя:

"Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание".