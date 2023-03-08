Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
41 минуту назад

"Двойной удар для дофаминовой системы": нарколог Шуров предупредил об опасности конфет с алкоголем

Анастасия Иванова

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с радио Sputnik предостерег от употребления конфет с алкоголем.

"Двойной удар": нарколог предостерег от конфет с алкоголем
Фото: UnsplashUnsplash

Медик посоветовал отказаться от таких сладостей. По словам Шурова, такое лакомство станет "двойным ударом по дофаминовой системе" – виной тому этанол и быстрые сахара. Шуров подчеркнул, что опьянеть от таких конфет едва ли возможно:

"Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови".

Как правильно пить алкоголь: полезные лайфхаки

Кроме того, врач посоветовал не дарить конфеты с алкоголем людям, у которых были или имеются проблемы со спиртным. Медик отметил, что даже минимальная доза может спровоцировать человека на дальнейший прием алкоголя:

"Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что не только алкоголь может спровоцировать цирроз печени.

Новости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий