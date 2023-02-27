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34 минуты назад

Не только алкоголь: что может спровоцировать цирроз печени

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Многие убеждены, что такой серьезный недуг, как цирроз печени, возможен лишь в том случае, если слишком часто и в больших количествах употреблять алкоголь.

Не только алкоголь: что может спровоцировать цирроз печени
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Это верно лишь отчасти. Да, печень действительно страдает от алкоголя, однако подобный диагноз может быть поставлен и вовсе непьющему человеку.

Чтобы разобраться, какие еще существуют причины возникновения цирроза печени, "Рамблер" обратился к врачу общей практики Денису Прокофьеву.

На самом деле "цирроз печени" – это не самостоятельное заболевание, а следствие многих других, поражающих этот орган.

Цирроз печени — это не диагноз, который характеризуется фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов.

Почему печень на самом деле не может болеть

Цирроз печени выступает как конечная стадия сразу нескольких хронических заболеваний, к которым приводит не только алкоголь. Самые частые причины — вирусные поражения печени: гепатиты В,С,D, иммунные нарушения (аутоиммунный гепатит), заболевания желчных путей, проблемы, связанные с обменом веществ, нарушения венозного оттока и кровоснабжения печени. Помимо вышеперечисленного, причиной может стать определенное токсическое поражение, которое наступает вследствие употребления некоторых препаратов. Например, метотриксада или амедарона.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Именно поэтому профилактикой будет проведение регулярных скрининговых мероприятий с определением АСТ и АЛТ, а также сдачей анализов на герпатиты.

Болезни и лекарства,
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