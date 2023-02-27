Не только алкоголь: что может спровоцировать цирроз печени

Многие убеждены, что такой серьезный недуг, как цирроз печени, возможен лишь в том случае, если слишком часто и в больших количествах употреблять алкоголь.
Это верно лишь отчасти. Да, печень действительно страдает от алкоголя, однако подобный диагноз может быть поставлен и вовсе непьющему человеку.
Чтобы разобраться, какие еще существуют причины возникновения цирроза печени, "Рамблер" обратился к врачу общей практики Денису Прокофьеву.
На самом деле "цирроз печени" – это не самостоятельное заболевание, а следствие многих других, поражающих этот орган.
Цирроз печени — это не диагноз, который характеризуется фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов.
Именно поэтому профилактикой будет проведение регулярных скрининговых мероприятий с определением АСТ и АЛТ, а также сдачей анализов на герпатиты.