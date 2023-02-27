Не только алкоголь: что может спровоцировать цирроз печени

Многие убеждены, что такой серьезный недуг, как цирроз печени, возможен лишь в том случае, если слишком часто и в больших количествах употреблять алкоголь.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Это верно лишь отчасти. Да, печень действительно страдает от алкоголя, однако подобный диагноз может быть поставлен и вовсе непьющему человеку.

Чтобы разобраться, какие еще существуют причины возникновения цирроза печени, "Рамблер" обратился к врачу общей практики Денису Прокофьеву.

На самом деле "цирроз печени" – это не самостоятельное заболевание, а следствие многих других, поражающих этот орган.

Цирроз печени — это не диагноз, который характеризуется фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов.

Цирроз печени выступает как конечная стадия сразу нескольких хронических заболеваний, к которым приводит не только алкоголь. Самые частые причины — вирусные поражения печени: гепатиты В,С,D, иммунные нарушения (аутоиммунный гепатит), заболевания желчных путей, проблемы, связанные с обменом веществ, нарушения венозного оттока и кровоснабжения печени. Помимо вышеперечисленного, причиной может стать определенное токсическое поражение, которое наступает вследствие употребления некоторых препаратов. Например, метотриксада или амедарона.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог