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3 часа назад

Почему печень на самом деле не может болеть и как понять, что есть проблемы

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Основная функция печени — детоксикация. Ферменты органа перерабатывают токсичные соединения в безопасные. Также печень отвечает за обменные процессы в организме. В ней синтезируется желчь, формируются запасы гликогена и происходит метаболизм витаминов и гормонов.

Почему печень на самом деле не может болеть
Фото: unsplashunsplash

В последние годы в России и во всем мире фиксируют рост числа заболеваний печени у населения. При этом на ранней стадии они могут протекать без симптомов или с неярко выраженной симптоматикой. Еще один интересный факт — печень на самом деле не может болеть. Почему и как тогда понять, что с ней что-то не так? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

По словам медика, печень фактически никогда не болит, так как у нее отсутствуют болевые рецепторы. И даже когда происходит рост печени, ее гибель, болевого синдрома может и не быть. В большинстве случаев неприятные симптомы появляются, когда заболевание уже зашло слишком далеко. Печень отекает, увеличивается в размере и давит на стенки окружающей ее капсулы, у которой есть нервные окончания. Отсюда болевые ощущения и чувство тяжести.

Как не пропустить опасные симптомы?

При некоторых патологиях развивается четкая клиника: желтизна кожных покровов, лихорадка, увеличение живота в размере, нарушение когнитивных функций, анорексия, гепатомегалия, боль в области правого подреберья. Есть также еще ряд симптомов: обесцвечивание каловых масс, потемнение мочи, а дальше уже можно заметить изменения по биохимическому анализу крови и ультразвуковому исследования.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Что нужно знать о методах оценки состояния печени

Если вы заметили у себя аналогичные симптомы, не медлите с визитом к врачу-гепатологу, гастроэнтерологу или терапевту. Проблемы с печенью могут привести к летальному исходу.

Болезни и лекарства,
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