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30 минут назад

Что нужно знать о методах оценки состояния печени

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости и смертности от цирроза в России. Это заболевание поражает один из главных органов человека – печень. И далеко не всегда оно связано с злоупотреблением алкоголем.

Что нужно знать о методах оценки состояния печени
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Не пропустить момент развития опасного заболевания помогает своевременная диагностика. Какие методы оценки здоровья печени существуют сейчас, читайте в материале «Рамблера».

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Врачи рекомендуют проходить диагностику функционального состояния печени не реже раза в год. Чтобы всесторонне оценить работу органа, используется четыре методики, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Первая – это ультразвуковое исследование печени. Также это фиброэластометрия и биопсия печени, биохимический анализ крови. Тогда мы будем иметь полную клиническую картину состояния органа. Многие люди думают, что нужно сделать МРТ или КТ брюшной полости – нет. В отношении заболеваний печени, таких, как цирроз печени, рак, алкогольная болезнь печени, либо какие-то изменения – необходимо пройти все эти методики. Какого-то одного способа исследования, который мог бы их заменить, – его просто нет. При этом комплексная диагностика требуется только по показаниям, когда есть подозрения на патологию. УЗИ брюшной полости и анализ крови достаточно проходить раз в год. Если у человека есть факторы риска – раз в полгода.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Какие симптомы указывают на проблемы с печенью: видео

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет обнаружить отклонения от анатомической нормы размеров печени. Подготовка к процедуре включает:

  • отказ от жирной пищи, продуктов и блюд, провоцирующих вздутие живота, за трое суток до УЗИ;
  • сухая голодная диета и отказ от курения – за восемь часов до исследования;
  • прием только разрешенных врачом препаратов.

Противопоказанием к ультразвуковому исследованию будет недавно проведенная гастроскопия – в связи с ухудшением визуализации.

Фиброэластометрия печени используется для оценки эластичности и плотности печени. Эта современная методика дает возможность определить различные стадии фиброза, цирроза ткани органа. Исследование проводится на специальном аппарате Фиброскан (Fibroskan), когда специалист с помощью ультразвука может просканировать печень целиком. Результат диагностики выражается в числовых значениях.

Для успешного проведения фиброэластометрии пациент должен придерживаться голодной диеты не менее четырех часов.

Проведенная биопсия печени позволяет установить характер поражения клеток печени и дифференцировать с другими диагнозами хронические заболевания печени. Этот метод считается высокочувствительным.

Перед выполнением биопсии врач может потребовать сдать общий анализ крови в том числе для определения ее группы и потенциала свертываемости, сделать клизму. Накануне исследования рекомендован голод (за 10-12 часов до процедуры). Жизненно-важные препараты можно запивать совсем небольшим количеством воды.

Биохимический анализ крови дает информацию о том, работает печень. Врач смотрит на такие показатели, как печеночная трансаминаза, билирубин, щелочная фосфатаза. Кровь сдают натощак (не менее 10 часов голода), за пару дней до этого рекомендуется избегать жирной, острой и копченой пищи.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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