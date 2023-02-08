Что нужно знать о методах оценки состояния печени

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости и смертности от цирроза в России. Это заболевание поражает один из главных органов человека – печень. И далеко не всегда оно связано с злоупотреблением алкоголем.
Не пропустить момент развития опасного заболевания помогает своевременная диагностика. Какие методы оценки здоровья печени существуют сейчас, читайте в материале «Рамблера».
Врачи рекомендуют проходить диагностику функционального состояния печени не реже раза в год. Чтобы всесторонне оценить работу органа, используется четыре методики, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет обнаружить отклонения от анатомической нормы размеров печени. Подготовка к процедуре включает:
Противопоказанием к ультразвуковому исследованию будет недавно проведенная гастроскопия – в связи с ухудшением визуализации.
Фиброэластометрия печени используется для оценки эластичности и плотности печени. Эта современная методика дает возможность определить различные стадии фиброза, цирроза ткани органа. Исследование проводится на специальном аппарате Фиброскан (Fibroskan), когда специалист с помощью ультразвука может просканировать печень целиком. Результат диагностики выражается в числовых значениях.
Для успешного проведения фиброэластометрии пациент должен придерживаться голодной диеты не менее четырех часов.
Проведенная биопсия печени позволяет установить характер поражения клеток печени и дифференцировать с другими диагнозами хронические заболевания печени. Этот метод считается высокочувствительным.
Перед выполнением биопсии врач может потребовать сдать общий анализ крови в том числе для определения ее группы и потенциала свертываемости, сделать клизму. Накануне исследования рекомендован голод (за 10-12 часов до процедуры). Жизненно-важные препараты можно запивать совсем небольшим количеством воды.
Биохимический анализ крови дает информацию о том, работает печень. Врач смотрит на такие показатели, как печеночная трансаминаза, билирубин, щелочная фосфатаза. Кровь сдают натощак (не менее 10 часов голода), за пару дней до этого рекомендуется избегать жирной, острой и копченой пищи.