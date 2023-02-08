Что нужно знать о методах оценки состояния печени

Первая – это ультразвуковое исследование печени. Также это фиброэластометрия и биопсия печени, биохимический анализ крови. Тогда мы будем иметь полную клиническую картину состояния органа. Многие люди думают, что нужно сделать МРТ или КТ брюшной полости – нет. В отношении заболеваний печени, таких, как цирроз печени, рак, алкогольная болезнь печени, либо какие-то изменения – необходимо пройти все эти методики. Какого-то одного способа исследования, который мог бы их заменить, – его просто нет. При этом комплексная диагностика требуется только по показаниям, когда есть подозрения на патологию. УЗИ брюшной полости и анализ крови достаточно проходить раз в год. Если у человека есть факторы риска – раз в полгода.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог