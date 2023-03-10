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1 час назад

Три вопроса доктору про лечение алкоголизма

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Алкоголизм — серьезная проблема в России. В 2021 году от болезней, связанных с алкоголем, умерло более 47 тысяч человек.

Три вопроса доктору про лечение алкоголизма
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым о том, какие тревожные сигналы указывают на развитие алкоголизма и можно ли вылечить заболевание.

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Алкоголь — это вещество, которое содержит этанол и вызывает интоксикацию. Грубо говоря, опьянение. Алкогольная зависимость — патологическое влечение к спиртным напиткам, для которого характерны психическая и физическая зависимость.
Возможно ли реально вылечить алкоголика?
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Возможно ли реально вылечить алкоголика?

По словам медика, в лечении алкогольной зависимости выделяют два основных этапа: интенсивная терапия острых состояния и прорецидивная терапия. Настоящие результаты дает только комплексная терапия. Существует около 200 методик лечение алкоголизма, которые подбираются индивидуально.

Если мы берем острую стадию, то здесь есть критерии, но, как правило, используется детоксикационная терапия, транквилизаторы и снотворные препараты, а также препараты, которые улучшают метаболизм печени. Прорецидивная терапия в основном включает в себя примем нейролептиков, антидепрессантов и нормотимиков. К ним добавляются препараты, которые восстанавливают работу внутренних органов, зачастую применяются психотерапевтические методики.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как объяснил медик, можно ли вылечить алкоголизм или нельзя, зависит от того, какая стадия алкоголизма.

Основная задача — это увеличить продолжительность ремиссии. Алкоголизм надо воспринимать в первую очередь как зависимость, важно уменьшить тягу к алкоголю и добиться продолжительного результата.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как не пропустить тревожные сигналы развития алкоголизма?

На алкогольную зависимость указывают следующие тревожные сигналы:

  • сильная потребность в принятии алкоголя,
  • неспособность контролировать прием алкоголя,
  • использование алкоголя или похожего вещества, чтобы купировать синдром отмены алкоголя, признаки толерантности к алкоголю, когда для достижения эффекта опьянения необходимо повышать дозу,
  • игнорирование интересов в пользу алкоголя,
  • продолжительное употребление алкоголя, несмотря на то, что уже возникают проблемы со здоровьем.

Как помочь не сорваться снова, если человек бросил пить?

Алкоголизм — это опасное заболевание, которое требует лечения и силы воли пациента. Главная проблема заключается в том, что большинство больных отрицают у себя наличие заболевания и отказываются от помощи врачей.

Все, что может сделать близкий в данной ситуации, — это помочь человеку с алкоголизмом осознать проблему и приступить к лечению. Чтобы понять, как действовать, если в вашей семье есть алкоголик, как справиться с созависимостью, можно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

Болезни и лекарства,
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