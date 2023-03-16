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2 часа назад

Фониатр Харина объяснила, как вернуть севший после простуды голос

Мира Маркина

Фониатр Дарья Харина в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как вернуть севший после простуды голос.

Прежде всего медик посоветовала избегать длительного, беспрерывного напряжения голоса и разговаривать только, если есть необходимость. Кроме того, Харина предостерегла от шепота: по словам эксперта, шепот вредит голосовым складкам больше, чем обычная речь.

Чтобы поспособствовать восстановлению голоса, Харина посоветовала пить чистую воду без газа и травяные настои. А вот от соленой и острой пищи лучше отказаться. Также из рациона следует исключить томаты, цитрусовые, орехи и семечки.

Что делать, если пропал голос

В заключение медик отметила, что главные противники голоса –алкоголь и табачный дым.

Ранее "Рамблер" рассказывал, может ли голос постареть с возрастом.

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