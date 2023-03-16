Фониатр Харина объяснила, как вернуть севший после простуды голос

Фониатр Дарья Харина в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как вернуть севший после простуды голос.

Прежде всего медик посоветовала избегать длительного, беспрерывного напряжения голоса и разговаривать только, если есть необходимость. Кроме того, Харина предостерегла от шепота: по словам эксперта, шепот вредит голосовым складкам больше, чем обычная речь.

Чтобы поспособствовать восстановлению голоса, Харина посоветовала пить чистую воду без газа и травяные настои. А вот от соленой и острой пищи лучше отказаться. Также из рациона следует исключить томаты, цитрусовые, орехи и семечки.