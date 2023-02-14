Что делать, если пропал голос

Довольно обидно бывает проснуться утром совершенно без голоса. Конечно, если работа не предполагает общения с людьми, это не доставит слишком больших неудобств, родные и близкие понимают без слов. Но как общаться с клиентами, коллегами и партнерами?
"Рамблер" рассказывает, почему пропадает голос и как его вернуть.
За воспроизведение голоса отвечают легкие, голосовые связки, а также язык, небо, щеки и губы. Когда человек молчит, связки прилегают к гортани, а когда говорит, связки натягиваются и вибрируют - так появляется голос. А пропадает он по следующим причинам:
Чтобы помочь своим связкам скорее восстановиться, нужно как можно меньше их нагружать разговорами, больше пить и включить увлажнитель воздуха, если есть.
Если симптомы сохраняются, стоит как можно скорее обратиться к врачу.