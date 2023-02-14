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30 минут назад

Что делать, если пропал голос

Катя Кобышева
Денис Прокофьевэксперт

Довольно обидно бывает проснуться утром совершенно без голоса. Конечно, если работа не предполагает общения с людьми, это не доставит слишком больших неудобств, родные и близкие понимают без слов. Но как общаться с клиентами, коллегами и партнерами?

Что делать, если пропал голос
Фото:  Unsplash Unsplash

"Рамблер" рассказывает, почему пропадает голос и как его вернуть.

За воспроизведение голоса отвечают легкие, голосовые связки, а также язык, небо, щеки и губы. Когда человек молчит, связки прилегают к гортани, а когда говорит, связки натягиваются и вибрируют - так появляется голос. А пропадает он по следующим причинам:

  • инфекции верхних дыхательных путей,
  • сезонная аллергия, сопровождающаяся ларингитом,
  • работа, связанная с долгими разговорами, как у сотрудников колл-центров или педагогов,
  • громкие крики и пение, например, в караоке или концерте любимой группы.
"Голос пропадает тогда, когда есть воспаление на голосовых связках. В этой ситуации самое важное — снять отек и воспаление. Чтобы этого достичь, можно использовать препараты, которые используются для лечения тонзиллофарингитов в виде растворов для полоскания. Есть антисептики, есть уже готовые растворы. Это наиболее эффективный способ, потому что именно раствор позволяет «добраться» до голосовых связок. Если в течение 72-х часов проблема уходит, — замечательно, если нет — необходимо обратиться к врачу".
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Чтобы помочь своим связкам скорее восстановиться, нужно как можно меньше их нагружать разговорами, больше пить и включить увлажнитель воздуха, если есть.

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Если симптомы сохраняются, стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Болезни и лекарства,
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