Что делать, если пропал голос

"Голос пропадает тогда, когда есть воспаление на голосовых связках. В этой ситуации самое важное — снять отек и воспаление. Чтобы этого достичь, можно использовать препараты, которые используются для лечения тонзиллофарингитов в виде растворов для полоскания. Есть антисептики, есть уже готовые растворы. Это наиболее эффективный способ, потому что именно раствор позволяет «добраться» до голосовых связок. Если в течение 72-х часов проблема уходит, — замечательно, если нет — необходимо обратиться к врачу".



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог