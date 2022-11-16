Можно ли есть мороженое, когда болит горло

"Не ешь холодное, горло простудишь", — говорила мама, и каждый приходилось мучительно ждать, когда же оттает это вожделенное мороженое. Взрослые разрешают себе есть мороженое в любой момент, но только не тогда, когда начинает болеть горло. С детства мы хорошо усваиваем установку, что мороженое и другие холодные блюда и напитки есть нельзя. Правда ли это, "Рамблеру" рассказал эксперт.

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В действительности, чтобы простудиться из-за мороженого, нужно съесть очень много, причем прямо в холодильнике. Одна порция вряд ли сможет спровоцировать заболевание. Наоборот, холодное мороженое может сработать как легкий анестетик и успокоить раздраженное горло, если вы уже заболели. Но если вы съедите много и второпях, это может немного снизить ответ местного иммунитета. В этом случае вероятность заболевания повышается, особенно если общий иммунитет уже ослаблен.

А простуду вызывают всевозможные вирусы, которые с мороженым никак не связаны. Чаще всего заболевание развивается после контакта с уже заболевшим человеком, так как передается воздушно-капельным путем.

Чтобы не заболеть, нужно:

держать дистанцию,

не трогать лицо руками,

мыть руки каждый раз, когда приходите в помещение с улицы.