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36 минут назад

Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Катя Кобышева
Денис Прокофьевэксперт

"Не ешь холодное, горло простудишь", — говорила мама, и каждый приходилось мучительно ждать, когда же оттает это вожделенное мороженое. Взрослые разрешают себе есть мороженое в любой момент, но только не тогда, когда начинает болеть горло. С детства мы хорошо усваиваем установку, что мороженое и другие холодные блюда и напитки есть нельзя. Правда ли это, "Рамблеру" рассказал эксперт.

Можно ли есть мороженое, когда болит горло
Фото: UnsplashUnsplash

В действительности, чтобы простудиться из-за мороженого, нужно съесть очень много, причем прямо в холодильнике. Одна порция вряд ли сможет спровоцировать заболевание. Наоборот, холодное мороженое может сработать как легкий анестетик и успокоить раздраженное горло, если вы уже заболели. Но если вы съедите много и второпях, это может немного снизить ответ местного иммунитета. В этом случае вероятность заболевания повышается, особенно если общий иммунитет уже ослаблен.

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А простуду вызывают всевозможные вирусы, которые с мороженым никак не связаны. Чаще всего заболевание развивается после контакта с уже заболевшим человеком, так как передается воздушно-капельным путем.

Чтобы не заболеть, нужно:

держать дистанцию,

не трогать лицо руками,

мыть руки каждый раз, когда приходите в помещение с улицы.

Конечно, использовать холод на больное горло — это нехорошо. Это будет вызывать переохлаждение, то есть холод будет работать как раздражающий фактор. Будет появляться кашель, может быть снижение местного иммунитета. Но это если мы говорим о сильно холодном мороженом. Не стоит забывать, что для тех же детей мороженое часто подогревают. И в этом случае мороженое будет источником глюкозы, сахара, который будет помогать в борьбе с болезнью.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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