Гастроэнтеролог Светлана Ужевко в беседе с sibmeda.ru рассказала о сезонном обострении болезней ЖКТ.

По словам эксперта, чаще всего развитие гастрита и язвы желудка провоцирует бактерия Helicobacter pylori. Кроме того, патологиям способствуют вредные привычки, стрессы и вредная пища.

Нехватка витаминов, сниженный иммунитет, смена режима дня –все это приводит к тому, что весной организм человека пребывает в ослабленном состоянии. Как следствие, страдает ЖКТ.

Эксперт отметила: если у пациента уже есть хронический гастрит, весной он может столкнуться с его обострением. Ужевко подчеркнула, что сезонное обострение часто возникает при еще не леченных болезнях желудка.