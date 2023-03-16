Гастроэнтеролог Светлана Ужевко в беседе с sibmeda.ru рассказала о сезонном обострении болезней ЖКТ.
По словам эксперта, чаще всего развитие гастрита и язвы желудка провоцирует бактерия Helicobacter pylori. Кроме того, патологиям способствуют вредные привычки, стрессы и вредная пища.
Нехватка витаминов, сниженный иммунитет, смена режима дня –все это приводит к тому, что весной организм человека пребывает в ослабленном состоянии. Как следствие, страдает ЖКТ.
Эксперт отметила: если у пациента уже есть хронический гастрит, весной он может столкнуться с его обострением. Ужевко подчеркнула, что сезонное обострение часто возникает при еще не леченных болезнях желудка.
Специалист также добавила, что порой ни гастрит, ни язва не беспокоят специфическими симптомами. У кого-то данные недуги проявляются посредством анемии, запоров и выпадением волос. При таких симптомах можно обратиться к терапевту. Если же вы столкнулись с болями в животе, поносом, тошнотой и изжогой, необходимо обращаться к гастроэнтерологу.
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