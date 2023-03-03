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2 часа назад

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем опасны молочные продукты

Мира Маркина

Молочные продукты могут увеличивают риск онкологических заболеваний. Об этом рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков изданию "Спорт Экспресс".

По словам эксперта, опасны в большей степени не сами молочные продукты, а компоненты, которые входят в их состав. Это гормоны и биоактивные пептиды.

Рустем Садыков подчеркнул, что молочные продукты могут спровоцировать или ускорить развитие рака, но не во всех случаях вызовут его.

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