Молочные продукты могут увеличивают риск онкологических заболеваний. Об этом рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков изданию "Спорт Экспресс".

По словам эксперта, опасны в большей степени не сами молочные продукты, а компоненты, которые входят в их состав. Это гормоны и биоактивные пептиды.

Рустем Садыков подчеркнул, что молочные продукты могут спровоцировать или ускорить развитие рака, но не во всех случаях вызовут его.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему от кисломолочных продуктов болит желудок.