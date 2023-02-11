Почему от кисломолочных продуктов болит желудок: видео

У некоторых людей после употребления кисломолочных продуктов — молока, кефира, творога, сметаны — появляются неприятные болевые ощущения в области живота. Почему так происходит? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, кисломолочные продукты содержат большое количество органических кислот, которые стимулируют наш желудок вырабатывать соляную кислоту. Из-за этого кислотность в нем повышается и повреждает слизистую, если у человека уже есть какие-то воспалительные процессы или эрозийно-язвенные изменения.