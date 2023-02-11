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2 часа назад

Почему от кисломолочных продуктов болит желудок: видео

Мира Маркина

У некоторых людей после употребления кисломолочных продуктов — молока, кефира, творога, сметаны — появляются неприятные болевые ощущения в области живота. Почему так происходит? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, кисломолочные продукты содержат большое количество органических кислот, которые стимулируют наш желудок вырабатывать соляную кислоту. Из-за этого кислотность в нем повышается и повреждает слизистую, если у человека уже есть какие-то воспалительные процессы или эрозийно-язвенные изменения.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Болезни и лекарства,Видео,
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