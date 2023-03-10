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1 час назад

Гастроэнтеролог Вялов раскрыл самые частые жалобы пациентов

Мира Маркина

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru перечислил жалобы, с которыми чаще всего обращаются пациенты.

По словам медика, зачастую на прием приходят люди, которых беспокоят боли в животе или изжога. Вялов посоветовал не бороться с данным симптомами народными методами, а сразу обращаться к специалисту при появлении недомоганий:

"Приходят к врачу в последний момент в основном те, у кого уже совсем запущенная история".

Как отметил эксперт, женщины нередко обращаются к гастроэнтерологу из-за вздутия живота. Но оно может быть вызвано неудобной одеждой. Нередко пациенты приходят на прием из-за проблем со стулом: у одних он жидкий, у других непереваренный. Самой редкой жалобой является запор. Вялов подчеркнул, что в данном случае люди обычно не считают это серьезной проблемой.

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Специалист также рассказал о том, что бывают случаи, когда приходят пациенты с развившимися заболеваниями кишечника. Самым опасным является атрофический гастрит, поскольку он приводит к раку.

Медик также добавил, что иногда пациенты обращаются к нему из-за проблем с желчным пузырем, поджелудочной железой и печенью.

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