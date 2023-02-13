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1 час назад

Гастроэнтеролог Трошкина объяснила, чем опасна икота и как ее избежать

Диана Товсепова

Икота может быть одним из симптомов серьезных заболеваний. Подробнее об этом рассказала Юлия Трошкина, заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы.

По словам специалиста, икота является рефлекторным расстройством, вызванным судорожными сокращениями межреберных мышц и диафрагмы.

Зачастую икота спровоцирована раздражением диафрагмального нерва и бывает вызвана переохлаждением, неправильным питанием, чрезмерной стимуляцией блуждающего нерва.

Врач объяснила, вызванная раздражением периферических нервов икота может быть симптомом следующих заболеваний: новообразования пищевода, желудка, поджелудочной железы, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Иногда икота может быть связана с употреблением спиртного. Центральная и токсическая природа икоты объясняет то, что длительная интоксикация может привести к сердечным приступам.

Кроме того, длительная икота иногда говорит о патологических заболеваниях.

Икота, которая длится меньше, чем двое суток и не сопутствуется другими симптомами, не требует дальнейшего вмешательства. Если же икота продолжается более, чем 48 часов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Гастроэнтеролог Трошкина объяснила, что физиологическая икота обычно проходит сама и не требует лечения.Иногда справиться с икотой помогают антипенные могут препараты иисключение провоцирующих факторов, таких как курение.

Врач посоветовала нормально питаться, не переедать и не спешить во время еды.

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