Гастроэнтеролог назвала первые признаки нарушения работы печени

В печени нет нервных окончаний, поэтому он не болит в случае развития паталогий. Об этом в беседе с «Мослентой» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова, перечислив также признаки нарушения работы в этом органе.

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Одним из первых симптомов заболевания печени специалист назвала тяжесть в правом подреберье. Другими распространенными признаками, по словам эксперта, являются слабость, повышенная утомляемость, снижение настроения, кожный зуд, желтушность кожных покровов, склонность к отекам.

В случае развития паталогий орган может перестать справляться с обезвреживанием токсических веществ, за счет чего появятся тошнота и рвота, уточнила врач. Также стоит внимательно следить за состоянием кожи, десен и носовых пазух, подчеркнула доктор. Если появилась кровоточивость или чрезмерное количество синяков — это серьезный повод, по ее словам, для обращения к специалисту.

«Причины заболеваний печени многообразны. В своей практике врачи-гепатологи часто сталкиваются с патологией печени, вызванной лишним весом, злоупотреблением алкоголя, наличием вирусов гепатита, приемом лекарственных препаратов, БАДов, генетическими и иммунными нарушениями», — резюмировала специалист.

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