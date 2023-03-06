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1 час назад

Гастроэнтеролог Вялов раскрыл последствия поздно замеченного гастрита

Катерина Саломе

Главная опасность гастрита в том, что он может спровоцировать развития язвы или рака желудка. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ежегодно в России диагностируют около 40 тысяч новых случаев рака желудка. При этом более половины из них на второй или третьей стадии, что подтверждает факт поздней диагностики заболевания, уточнил медик.

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Эксперт подчеркнул, что заразиться бактерией хеликобактером, которая провоцирует гастрит, можно лишь бытовым путем. Она постепенно разъедает желудок и разрушает слизистую оболочку, тем самым вызывая гастрит, добавил гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что врач назвал незаметные признаки гастрита.

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