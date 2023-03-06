Главная опасность гастрита в том, что он может спровоцировать развития язвы или рака желудка. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ежегодно в России диагностируют около 40 тысяч новых случаев рака желудка. При этом более половины из них на второй или третьей стадии, что подтверждает факт поздней диагностики заболевания, уточнил медик.

Эксперт подчеркнул, что заразиться бактерией хеликобактером, которая провоцирует гастрит, можно лишь бытовым путем. Она постепенно разъедает желудок и разрушает слизистую оболочку, тем самым вызывая гастрит, добавил гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что врач назвал незаметные признаки гастрита.