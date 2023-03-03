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1 час назад

Врач Вялов назвал незаметные признаки гастрита

Мира Маркина

На начальной стадии гастрита может не болеть ничего, но важно обращать внимание на дискомфорт после приема пищи. Об этом News.ru рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист отмечает, что как таковых основных симптомов у гастрита нет. Воспаляется желудок, разрушается слизистая оболочка, но при этом человек вообще не испытывает боли. Могут только возникать неприятные ощущения во время и после еды, поясняет врач.

Если воспаление прогрессирует и отражается на том, как желудок работает, у человека может возникать тяжесть или раннее чувство насыщения, объясняет Сергей Вялов. Обратная ситуация также возможна: человек съедает много, но не чувствует сытости.

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Еще один возможный симптом гастрита — жжение вверху живота, предупредил доктор.

Ранее гастроэнтеролог назвал неожиданную причину молочницы.

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