На начальной стадии гастрита может не болеть ничего, но важно обращать внимание на дискомфорт после приема пищи. Об этом News.ru рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист отмечает, что как таковых основных симптомов у гастрита нет. Воспаляется желудок, разрушается слизистая оболочка, но при этом человек вообще не испытывает боли. Могут только возникать неприятные ощущения во время и после еды, поясняет врач.

Если воспаление прогрессирует и отражается на том, как желудок работает, у человека может возникать тяжесть или раннее чувство насыщения, объясняет Сергей Вялов. Обратная ситуация также возможна: человек съедает много, но не чувствует сытости.

Еще один возможный симптом гастрита — жжение вверху живота, предупредил доктор.

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