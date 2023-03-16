Кардиолог Анна Кореневич в своем telegram-канале раскрыла утренний симптом, который может указывать на скорый инфаркт.

По словам эксперта, о возможном сердечном приступе часто свидетельствует дискомфорт в области сердца, который возникает в 5-7 часов утра:

"Это не боль, а именно дискомфорт в виде жжения, сдавления или сжатия".

Кардиолог отметила, что эти ощущения могут длиться до 10 минут, а затем проходят самостоятельно, но игнорировать их нельзя.

В числе других симптомов инфаркта – появление дискомфорта в груди во время занятий спортом или других физических нагрузок, а также неприятные ощущения при выходе из теплого помещения на улицу – тепловая стенокардия.