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3 часа назад

Кардиолог Кореневич назвала утренний симптом скорого инфаркта

Мира Маркина

Кардиолог Анна Кореневич в своем telegram-канале раскрыла утренний симптом, который может указывать на скорый инфаркт.

По словам эксперта, о возможном сердечном приступе часто свидетельствует дискомфорт в области сердца, который возникает в 5-7 часов утра:

"Это не боль, а именно дискомфорт в виде жжения, сдавления или сжатия".

Кардиолог отметила, что эти ощущения могут длиться до 10 минут, а затем проходят самостоятельно, но игнорировать их нельзя.

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В числе других симптомов инфаркта – появление дискомфорта в груди во время занятий спортом или других физических нагрузок, а также неприятные ощущения при выходе из теплого помещения на улицу – тепловая стенокардия.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидном признаке сахарного диабета.

Новости,Видео,Анна Кореневич,
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