По словам медика, существует так называемый «парадокс ожирения» – он заключается в том, что люди с высоким ИМТ лучше переносят некоторые медицинские манипуляции. Например, химиотерапию. Показатели выживаемости у таких пациентов выше. При этом спектр заболеваний схож с тем, чем болеют мужчины и женщины с нормальным весом.