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1 час назад

Кардиолог Савонина заявила о более легком течении химиотерапии у людей с лишним весом

Мира Маркина

Избыточная масса тела может нести условную пользу здоровью. В каких случаях – «Ленте.ру» рассказала кардиолог Ольга Савонина.

По словам медика, существует так называемый «парадокс ожирения» – он заключается в том, что люди с высоким ИМТ лучше переносят некоторые медицинские манипуляции. Например, химиотерапию. Показатели выживаемости у таких пациентов выше. При этом спектр заболеваний схож с тем, чем болеют мужчины и женщины с нормальным весом.

«При накоплении жира в организме активнее размножаются важные для иммунитета Т-лимфоциты», – отметила кардиолог.

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У людей с лишним весом увеличено количество гормона грелина в организме. Он положительно влияет на сердечные сокращения, тем самым препятствуя развитию сердечной недостаточности.

«Речь не идет о безусловной пользе ожирения. Важно усвоить, что высокий индекс массы тела — это не всегда показатель большого количества жировой ткани», – заключила эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о связи между потерей зубов и слабоумием.

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