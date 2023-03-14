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3 часа назад

Найдена связь между диабетом, потерей зубов и снижением когнитивных способностей

Мира Маркина

Ученые Нью-Йоркского университета на протяжении 12 лет наблюдали за группой пожилых пациентов. В рамках исследования специалисты обнаружили связь между стоматологическими проблемами, сахарным и снижением функциональности мозга. Как именно они взаимосвязаны, ученые объяснили в статье для Journal of Dental Research.

Найдена связь между потерей зубов и слабоумием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В группу добровольцев вошли мужчины и женщины – всего 9948. Их разбили на группы, исходя из возраста: от 65 до 74, от 75 до 84 и от 85 и старше. На старте исследования были проанализированы их умственные способности, собран анамнез (включающий описание стоматологических проблем). Шесть раз данные обновляли (в период с 2006 по 2018 год).

Специалисты выяснили: люди в возрасте от 65 до 84 лет с диабетом, а также полной потерей зубов имели худшие умственные способности. Можно даже сказать, что они теряли их стремительно по сравнению с мужчинами и женщинами в возрасте от 65 до 74 лет с наличием только сахарного диабета.

Неочевидный признак сахарного диабета

Научно доказано, что сахарный диабет – это фактор риска слабоумия. Из-за высокого уровня сахара в крови и резистентности к инсулину, воспалений и болезней сердца когнитивные способности человеческого мозга сокращаются. Сам орган меняется под воздействием всех этих факторов.

Точно так же связаны воспаление зубов, их потеря с когнитивными нарушениями. Если полость рта не в порядке, человек становится избирателен в пище и недополучает необходимых питательных для мозга веществ.

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