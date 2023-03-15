Кандидат медицинских наук и кардиохирург Виталий Шабанов рассказал, как можно самостоятельно почувствовать наличие аритмии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт отмечает, что об аритмии могу свидетельствовать сбои, которые пациент сам чувствует в сердцебиении. Например паузы в ритме или слишком быстрый пульс. В таком случае нужно обратиться к врачу для постановки диагноза.

Тем не менее, существуют бессимптомные аритмии. Больной может их не чувствовать на протяжении долгого времени. Поэтому нужно ежегодно проходить диспансеризацию, включающую исследование ЭКГ. В некоторых случаях пациентом назначают суточный мониторинг ритма сердца.