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2 часа назад

Кардиохирург Шабанов: аритмию можно почувствовать

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук и кардиохирург Виталий Шабанов рассказал, как можно самостоятельно почувствовать наличие аритмии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт отмечает, что об аритмии могу свидетельствовать сбои, которые пациент сам чувствует в сердцебиении. Например паузы в ритме или слишком быстрый пульс. В таком случае нужно обратиться к врачу для постановки диагноза.

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Тем не менее, существуют бессимптомные аритмии. Больной может их не чувствовать на протяжении долгого времени. Поэтому нужно ежегодно проходить диспансеризацию, включающую исследование ЭКГ. В некоторых случаях пациентом назначают суточный мониторинг ритма сердца.

Ранее сообщалось, что кардиолог раскрыла причину внезапного инфаркта.

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