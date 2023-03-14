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1 час назад

Психиатр Файнзильберг оценил вероятность развития психического заболевания после вдыхания аромата

Мира Маркина

В СМИ появилась новость о москвичке, которую госпитализировали в психиатрическую лечебницу после того, как она вдохнула аромат духов, подаренных неизвестным мужчиной. Психиатр Владимир Файнзильберг прокомментировал ее для «Ридуса».

Врач оценил вероятность психического заболевания из-за духов
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, у здорового человека аромат духов не может вызвать психическое расстройство.

«Если человек был болен до этого, то какой-нибудь сильный запах может спровоцировать обострение его состояния», — заключил врач.

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Кратковременное влияние на психическое состояние пострадавшей мог оказать препарат, если он был добавлен в духи в небольшой концентрации.

Ранее «Рамблер» писал, как появляются тромбы.

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