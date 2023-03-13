Эксперт отметил, что при насморке действие сосудосуживающих капель чувствуется уже через несколько секунд, поскольку они быстро снимают признаки заболевания, на время сокращая слизистую оболочку.

При этом Зайцев отметил, что наибольший эффект имеют детские аналоги лекарства, которые можно использовать не более недели. По словам специалиста, этого времени достаточно, чтобы остановить воспаление и заболевание.