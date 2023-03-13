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1 час назад

Отоларинголог Зайцев назвал самые эффективные сосудосуживающие капли

Мария Кимакович

Для лечения насморка, по словам эксперта Владимира Зайцева, врача-отоларинголога, лучше использовать детские сосудосуживающие капли.

О совете врача сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что при насморке действие сосудосуживающих капель чувствуется уже через несколько секунд, поскольку они быстро снимают признаки заболевания, на время сокращая слизистую оболочку.

Как нельзя лечить насморк

При этом Зайцев отметил, что наибольший эффект имеют детские аналоги лекарства, которые можно использовать не более недели. По словам специалиста, этого времени достаточно, чтобы остановить воспаление и заболевание.

Ранее вирусолог спрогнозировал, как часто люди будут болеть ковидом.

Новости,Видео,Владимир Зайцев,
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