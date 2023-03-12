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1 час назад

Эндокринолог Павлова назвала причины "ПМС" у мужчин

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о состоянии у мужчин, которое похоже на предменструальный синдром (ПМС) у женщин. Этим медик поделилась с радио Sputnik.

Эндокринолог назвала причины "ПМС" у мужчин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам врача, у мужчин не может быть ПМС, однако у них бывают схожие симптомы. Например, смена настроения, апатия, раздражительность, изменение вкусовых пристрастий. Данные признаки могут указывать на андрогенный дефицит.

Как объяснила врач-эндокринолог, с возрастом у мужчин увеличивается нехватка тестостерона в организме или повышается эстрадиол. Из-за этого многие сталкиваются с апатией.

Еще среди причин гормональных нарушений в мужском организме и апатии — проблемы со сном и лишний вес. Чтобы справиться с таким состоянием, эндокринолог посоветовала увеличить физическую активность, наладить режим сна и питание.

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