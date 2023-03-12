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32 минуты назад

Терапевт Протасова раскрыла, как узнать о нехватке "витаминов красоты"

Мира Маркина
Анна Протасоваэксперт

Телесный терапевт Анна Протасова во время общения с изданием "Мослента" рассказала, как определить, что организму не хватает витаминов.

Врач-терапевт отметила, что согласно недавним исследованиям, почти 80: россиян страдают от недостатка витаминов. По ее словам, в большинстве случаев речь идет о так называемых витаминах красоты.

Красота и здоровье неразрывно связаны и, если портится состояние волос, ногтей или кожи, это серьезный сигнал о том, что организму не хватает необходимых витаминов. Также о дефиците витаминов может говорить постоянная усталость и раздражительность.

Протасова рассказала, что ключевыми витаминами в таких ситуациях являются витамины B, D и С.

Какие продукты повысят уровень витамина D

«Если вы заметили ухудшение состояние кожи, ногтей и волос, лучше начать с комплексного анализа крови на витамины. Обратите внимание, чтобы анализ выявлял наиболее опасные дефициты — витамин D и B12. Если анализ показал незначительный недостаток, то можно ограничиться корректировкой питания».
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Ранее "Рамблер" рассказывал, защищает ли витамин С от простуды.

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