Телесный терапевт Анна Протасова во время общения с изданием "Мослента" рассказала, как определить, что организму не хватает витаминов.
Врач-терапевт отметила, что согласно недавним исследованиям, почти 80: россиян страдают от недостатка витаминов. По ее словам, в большинстве случаев речь идет о так называемых витаминах красоты.
Красота и здоровье неразрывно связаны и, если портится состояние волос, ногтей или кожи, это серьезный сигнал о том, что организму не хватает необходимых витаминов. Также о дефиците витаминов может говорить постоянная усталость и раздражительность.
Протасова рассказала, что ключевыми витаминами в таких ситуациях являются витамины B, D и С.
Ранее "Рамблер" рассказывал, защищает ли витамин С от простуды.