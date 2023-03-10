Хирург Наумов назвал обувь, которая деформирует стопу

Сосудистый хирург Данил Наумов в беседе с "Газетой.ru" рассказал, какая обувь деформирует стопу.

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Наибольший вред стопе наносит обувь на высоком каблуке. По словам медика, такая обувь увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток.

Наумов также добавил, что ношение каблуков провоцирует вальгусную деформацию большого пальца стопы, из-за чего впоследствии образуются "косточки" или "шишки". Медик подчеркнул, что, если у ближайших родственников имеются такие патологии, то от каблуков нужно отказаться и для профилактики делать упражнения для стоп с раннего возраста.

Эксперт также рекомендовал быть осторожнее с лодочками и балетками, так как эта обувь сжимает стопу и не позволяет грамотно распределять нагрузку.

В заключение медик посоветовал избегать обувь малоизвестных и непрофильных брендов.