Хирург объяснила, можно ли избавиться от шрамов навсегда

Травмированная кожа в процессе заживления заменяется соединительной или рубцовой тканью. Так появляются шрамы. Можно ли вернуть коже прежний вид, изданию «Доктор Питер» рассказала пластических хирург Наталия Гущина.

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В первую очередь эксперт напомнила, что шрамы бывают нормотрофическими, гипертрофическими, атрофическими, а также келоидными. Классифицировать повреждение может только врач, обсудив с пациентом анамнез и изучив кожу.

Лечение шрамов на данный момент может быть как консервативным, так и хирургическим. К первой группе относят метод лазерной шлифовки рубца, пилинг, дермабразию, инъекционное и физиотерапевтическое введение препаратов, кремы, мази, наложение повязок.

«К сожалению, ни один из них не может полностью вернуть внешний вид неповрежденной здоровой кожи — изменения так или иначе останутся, если ткани были повреждены слишком сильно», – предупредила врач.

Любой метод лечения рубцовой ткани имеет свои противопоказания и неожиданные последствия, подчеркнула Гущина. В частности, при использовании пилинга химическими веществами шрамы могут стать выраженнее, у некоторых пациентов вовсе возникает гиперпигментация.

Глубокие шрамы удаляются во время операции – иссекается рубцовая ткань, ушивается деликатным швом. Далее пациенту предлагают один из консервативных методов лечения для лучшего результата, резюмировала врач.

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