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3 часа назад

Хирург Гущина объяснила, можно ли избавиться от шрамов навсегда

Мира Маркина

Травмированная кожа в процессе заживления заменяется соединительной или рубцовой тканью. Так появляются шрамы. Можно ли вернуть коже прежний вид, изданию «Доктор Питер» рассказала пластических хирург Наталия Гущина.

Хирург объяснила, можно ли избавиться от шрамов навсегда
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь эксперт напомнила, что шрамы бывают нормотрофическими, гипертрофическими, атрофическими, а также келоидными. Классифицировать повреждение может только врач, обсудив с пациентом анамнез и изучив кожу.

Лечение шрамов на данный момент может быть как консервативным, так и хирургическим. К первой группе относят метод лазерной шлифовки рубца, пилинг, дермабразию, инъекционное и физиотерапевтическое введение препаратов, кремы, мази, наложение повязок.

«К сожалению, ни один из них не может полностью вернуть внешний вид неповрежденной здоровой кожи — изменения так или иначе останутся, если ткани были повреждены слишком сильно», – предупредила врач.

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Любой метод лечения рубцовой ткани имеет свои противопоказания и неожиданные последствия, подчеркнула Гущина. В частности, при использовании пилинга химическими веществами шрамы могут стать выраженнее, у некоторых пациентов вовсе возникает гиперпигментация.

Глубокие шрамы удаляются во время операции – иссекается рубцовая ткань, ушивается деликатным швом. Далее пациенту предлагают один из консервативных методов лечения для лучшего результата, резюмировала врач.

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