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1 час назад

Хирург Монахов назвал жирное мясо боксерским ударом по печени

Мира Маркина

Если человек позволяет себе выпить пять чашек эспрессо в день и на ночь ест шашлык и запивает вином, высок риск проблем с печенью. Об этом на радио "Говорит Москва" рассказал хирург Дмитрий Монахов.

Хирург назвал жирное мясо боксерским ударом по печени
Фото: PxherePxhere

Эксперт пояснил, что подобный рацион влияет на печень так же, как удар боксера. Если один раз организм такую нагрузку выдержать может, то делать такое питание постоянным опасно для здоровья.

Монахов подчеркнул, что из-за такого пищевого поведения необязательно разовьются болезни печени: все зависит от индивидуального обмена веществ. Ориентироваться на других в любом случае не стоит. По словам врача, если одни люди могут есть острую и жирную пищу, пить много кофе и сохранять организм в нормальном состоянии, то у других все равно есть риск попасть к гепатологу даже при более здоровом образе жизни.

5 продуктов в рационе, за которые печень скажет "спасибо"

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие симптомы выдают проблемы с печенью.

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