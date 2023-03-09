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2 часа назад

Трихобезоар длиной 45 сантиметров достали из желудка пациентки

Мира Маркина

В Telegram-канале Раменской областной больницы сообщили о спасении 22-летней девушки, которая была госпитализирована с резкой болью в животе.

Трихобезоар длиной 45 сантиметров достали из желудка пациентки
Фото: UnsplashUnsplash

Заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев рассказал, что пациентка жаловалась на постоянную тошноту и боль в животе. При этом девушка выглядела истощенной. Заподозрив наличие в желудке госпитализированной инородное тело, ее прооперировали.

Так врачи обнаружили в теле девушки трихобезоар — большое скопление слипшихся волос около 45 сантиметров в длину и весом один килограмм. Выяснилось, что пациентка ела их на протяжении некоторого времени.

T.me/ram_ob

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Сейчас девушка уже покинула больницу с рекомендацией обратиться к психотерапевту. Нередко болезнь Рапунцель – психическое расстройство – подталкивает человека к поеданию волос.

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