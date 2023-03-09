Какие травмы наносит смех и можно ли от него умереть

Многие из нас слышали о том, что смех продлевает жизнь. Но мало кто задумывается – а способен ли смех навредить? Подробнее об этом – в материале "Рамблераа".

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Эксперты неоднократно приходили к выводу о том, что смеяться полезно. Как минимум потому, что смех улучшает иммунитет, снижает стресс и провоцирует выброс эндорфина – гормона счастья. Но у смеха есть и свои побочные эффекты.

Сильный и долгий смех может спровоцировать травму внутренних органов, в частности, сердца. Дело в том, что вовремя чрезмерно интенсивного смеха пульс может сильно подскочить, в ходе чего сердце начнет работать с перебоями. Такой смех, по данным ученых, может сопровождаться кашлем, мочеиспусканием и даже дефекацией.

Но и это еще не все. Худшее, что может произойти во время сильного смеха – геластический обморок, который может привести к летальному исходу. Как отмечают ученые, это частный случай катаплексии – резкой слабости на фоне сильных эмоций. Данный недуг встречается лишь у 1 человека из 20 тысяч. Чаще всего ему подвержены пациенты с ожирением и болезнями сердца.

Помимо этого, слишком интенсивный смех может стать причиной инфаркта варолиева моста или продолговатого мозга. Или привести к обострению уже имеющегося у человека заболевания мозга, сердца, мозжечка и других органов.