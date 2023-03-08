Мужчина промыл нос водой из-под крана и умер от амебы, поедающей мозг

Американец из штата Флорида умер промыв нос водой из-под крана. Причиной смерти стала поедающая мозг амеба. Об этом сообщает издание People.

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В департаменте здравоохранения Флориды отметили, что заражение неглерией Фоулера встречается крайне редко. С 1962 по 2022 год в США было зафиксировано всего 157 случаев заболевания.

Если амеба попадает в организм через рот, то она не представляет опасности для человека – ее уничтожает желудочный сок. Но пробравшись внутрь через нос, амеба доходит до мозга и провоцирует смертельную инфекцию –первичный амебный менингоэнцефалит.

Как правило, заражение происходит во время купания в озерах, реках или горячих источниках. А вот попадание амебы в нос после промывания носовых пазух встречается редко. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют использовать для промывания дистиллированную, стерильную или кипяченую воду (при этом кипятить ее следует как минимум в течение одной минуты).