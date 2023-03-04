ВПЧ, пути заражения и онкогенность вируса: интервью с гинекологом

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это название очень распространенной группы вирусов. Они не вызывают никаких проблем у большинства людей, но некоторые виды могут вызывать остроконечные кондиломы или рак. О "незаметном", но опасном вирусе "Рамблеру" рассказала врач акушер-гинеколог Александра Чатаева.
Существует более 200 типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Около 40 видов могут инфицировать область половых органов — вульву , влагалище , шейку матки , прямую кишку , анус , пенис и мошонку , а также рот и горло. Эти виды ВПЧ передаются во время полового контакта. (Другие типы ВПЧ вызывают обычные бородавки, такие как бородавки на руках и подошвенные бородавки на ногах, но они не передаются половым путем.)
Штаммы подразделяются по онкогенности на : низкоонкогенные, среднеонкогенные и высокоонкогенные (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Низко и среднеонкогенные типы вызывает появление кондилом/папиллом. Высокоонкогенные типы при длительном персистировании могут вызывать дисплазии/ рак шейки матки.
Понять, что в организме есть ВПЧ высокой онкогенности невозможно до того, пока ВПЧ не вызовет изменения клеток и не появятся жалобы, например, кровянистые выделения при половом акте. Поэтому, для ранней диагностики, анализ на ВПЧ онкогенных типов неободимо сдавать женщинам до появления жалоб, на плановых осмотрах.
Что касается мужчин, они тоже могут заражаться ВПЧ и он может быть причиной развития рака гортани, полового члена, ануса, но это происходит гораздо реже, чем развитие рака шейки матки под влиянием онкогенных ВПЧ у женщин. Для мужчин скрининга на ВПЧ не разработано.
Эффективного медикаментозного лечения от ВПЧ не существует.
Если беспокоят кондиломы/папилломы, следует удалять их хирургическим способом.
Вероятность передачи половому партнеру очень высокая. При незащищенных половых актах до 90%. Во избежание риска заражения следует отказаться от случайных половых связей и использовать барьерные средства контрацепции. Использование презервативов уменьшает эту вероятность, но она сохраняется, так как между партнерами имеется тесный контакт кожных и слизистых покровов.
Также есть возможность вакцинации от некоторых высокоонкогенных штаммов ВПЧ.
Если на теле есть папилломы, это говорит о том, что имеется ВПЧ низкоонкогенных типов. От папиллом нужно избавляться, только в случае если они приносят человеку дискомфорт, в том числе с эстетической точки зрения. В настоящее время применяется радиоволновое или лазерное удаление папиллом, но риск рецидивов сохраняется.