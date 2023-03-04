ВПЧ, пути заражения и онкогенность вируса: интервью с гинекологом

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это название очень распространенной группы вирусов. Они не вызывают никаких проблем у большинства людей, но некоторые виды могут вызывать остроконечные кондиломы или рак. О "незаметном", но опасном вирусе "Рамблеру" рассказала врач акушер-гинеколог Александра Чатаева.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Сколько штаммов вируса существует и какие из них опасны?

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Существует более 200 типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Около 40 видов могут инфицировать область половых органов — вульву , влагалище , шейку матки , прямую кишку , анус , пенис и мошонку , а также рот и горло. Эти виды ВПЧ передаются во время полового контакта. (Другие типы ВПЧ вызывают обычные бородавки, такие как бородавки на руках и подошвенные бородавки на ногах, но они не передаются половым путем.)

Основной пусть заражения- половой, крайне редко ВПЧ передаётся бытовым путем, при тесных контрактах кожи или слизистых. Главным «условием» заражения является наличие микроповреждений (ранок, трещинок, царапин) кожи или слизистых оболочек. Также возможна передача ВПЧ при родах от матери новорожденному. Чатаева Александра Сергеевна Врач акушер-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Краснодар

Штаммы подразделяются по онкогенности на : низкоонкогенные, среднеонкогенные и высокоонкогенные (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Низко и среднеонкогенные типы вызывает появление кондилом/папиллом. Высокоонкогенные типы при длительном персистировании могут вызывать дисплазии/ рак шейки матки.

Понять, что в организме есть ВПЧ высокой онкогенности невозможно до того, пока ВПЧ не вызовет изменения клеток и не появятся жалобы, например, кровянистые выделения при половом акте. Поэтому, для ранней диагностики, анализ на ВПЧ онкогенных типов неободимо сдавать женщинам до появления жалоб, на плановых осмотрах.

Для мужчин ВПЧ тоже опасен?

Что касается мужчин, они тоже могут заражаться ВПЧ и он может быть причиной развития рака гортани, полового члена, ануса, но это происходит гораздо реже, чем развитие рака шейки матки под влиянием онкогенных ВПЧ у женщин. Для мужчин скрининга на ВПЧ не разработано.

Можно ли вылечить ВПЧ?

Эффективного медикаментозного лечения от ВПЧ не существует.

Если беспокоят кондиломы/папилломы, следует удалять их хирургическим способом.

Если обнаруживается онкогенный тип ВПЧ, ежегодно обследуем шейку матки , для раннего выявления предраковых процессов.

Если обнаружена дисплазия или рак шейки матки, лечение также будет хирургическим. Чатаева Александра Сергеевна Врач акушер-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Краснодар

Вероятность передачи половому партнеру очень высокая. При незащищенных половых актах до 90%. Во избежание риска заражения следует отказаться от случайных половых связей и использовать барьерные средства контрацепции. Использование презервативов уменьшает эту вероятность, но она сохраняется, так как между партнерами имеется тесный контакт кожных и слизистых покровов.

Также есть возможность вакцинации от некоторых высокоонкогенных штаммов ВПЧ.

У нас в стране зарегистрированы 2 вакцины: Гардасил и Церварикс. Следует иметь в виду, что прививка не излечивает от уже имеющегося в организма вируса, а предотвращает заражение особо опасными его типами.

Чатаева Александра Сергеевна Врач акушер-гинеколог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Краснодар

Папилломы на теле означают инфицирование ВПЧ?