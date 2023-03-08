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57 минут назад

Ученые разработали анализ крови для определения уровня тревоги

Мира Маркина

Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США разработали анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги человека. Тест также показывает, какие методы лечения больше подойдут пациенту. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые разработали анализ крови для определения уровня тревоги
Фото: UnsplashUnsplash

В ходе анализы эксперты будут изучать биомаркеры человека. Со временем они могут меняться, поэтому тест помимо прочего поможет спрогнозировать риск появления у пациента высокого уровня тревоги в будущем и влияния на это тех или иных факторов.

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Кроме того, разработанный учеными тест можно будет также использовать в сочетании с другими анализами крови.

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