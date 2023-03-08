Ученые разработали анализ крови для определения уровня тревоги

Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США разработали анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги человека. Тест также показывает, какие методы лечения больше подойдут пациенту. Об этом сообщает Medical Xpress.

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В ходе анализы эксперты будут изучать биомаркеры человека. Со временем они могут меняться, поэтому тест помимо прочего поможет спрогнозировать риск появления у пациента высокого уровня тревоги в будущем и влияния на это тех или иных факторов.

Кроме того, разработанный учеными тест можно будет также использовать в сочетании с другими анализами крови.