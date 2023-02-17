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1 час назад

Специалисты открыли, какой анализ поможет выявить болезнь Паркинсона

Мира Маркина

Ученые из Университета Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия) занялись поиском способа предугадать развитие болезни Паркинсона до первых симптомов. Результаты их исследования появились на специализированном медицинском портале npj parkinson's disease.

Ранее существовала гипотеза о том, что в 30% случаев болезнь Паркинсона развивается вследствие образования в клетках нервной системы кишечника агрегатов белков синуклеинов. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, ученые разработали тест.

В чем причины болезни Паркинсона

Благодаря новому анализу кала можно обнаружить количество агрегатов белка α-синуклеина. При их наличии лечащие врачи в будущем могут скорректировать процесс ведения пациента, чтобы купировать болезнь Паркинсона до появления клинической картины. Это позитивно отразится на качестве жизни заболевшего.

Ранее мы рассказывали, как действовать, если свело ногу.

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