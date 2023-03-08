Эксперт по питанию раскрыла влияние лимонной воды на организм

Эксперт по питанию Джордан Уиллард на протяжении месяца употребляла воду с лимоном и выяснила, как она влияет на организм. Результатами эксперимента специалист поделилась в беседе с изданием Eat This Not That!

Фото: Unsplash Unsplash

В течение месяца ежедневно Уиллард выпивала 8-12 чашек лимонной воды. В каждую чашку она добавляла 30 миллилитров лимонного сока, а также мякоть и цедру.

По словам эксперта, по прошествии месяца ее волосы, ногти и кожа стали крепче и здоровее.

"Все это время я мыла голову как обычно. Однако волосы стали менее ломкими и появилось много новых волосков. Ногти окрепли и стали быстрее расти", –поделилась специалист.

Вместе с тем кожа Уиллард стала более ровная, и ей удалось избавиться от высыпаний.

Кроме того, женщина отметила, что чем больше лимонной воды она пила, тем легче ей удавалось контролировать аппетит – при этом до эксперимента она была склонна к перееданию.

Уиллард выразила надежду, что ее опыт сподвигнет людей ввести в свой рацион воду с лимоном.