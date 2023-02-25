Ученые доказали, что дважды кипятить воду безопасно для организма

Исследователи из Пекинского педагогического университета выяснили, что вода не становится вредной для организма, если вскипятить ее несколько раз. Соответствующую научную статью опубликовал The Journal of Water and Health.

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Авторы работы проверяли, на самом ли деле в воде, которую прокипятили больше одного раза, образуются вредные соединения. Ученые прокипятили 15 литров воды 18 раз, в итоге она полностью испарилась. После каждого кипячения воду охлаждали и брали пробу, определяющую, пригодна ли она для питья.

Исследователи следили за уровнем железа, магния, меди, селена и хлора, контролировали запах воды и проверяли, нет ли в ней кишечной палочки. Ни один из показателей не выходил за границы нормы, и вода оставалась абсолютно безопасной для человека.